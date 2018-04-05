بالفيديو.. مواقع جديدة في قبضة الجيش اليمني بصنعاء

أحرزت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، الخميس، تقدما ميدانيا جديدا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، بتحرير مواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأعلن الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، أن قوات الجيش حررت، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، جبال الصخر والجبل الأحمر في مديرية نهم.

وأوضح الشندقي في بيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلا في صفوف الميليشيا وجرح العشرات، إضافة إلى إحراق مركبتين وتدمير عتاد قتالي متنوع.

وأكد أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الأثناء وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا وفرار لعناصرها.

يأتي ذلك غداة تحرير الجيش اليمني، سلسلة جبال العقد وجبال السعلي في ذات الجبهة.

وفي السياق، نعت ميليشيا الحوثي، الخميس، مصرع القيادي البارز في صفوفها العقيد حمدي يحيى #المشراقي المكنى "أبو ليث".

وأفادت مصادر ميدانية أن المشراقي وعددا من مرافقيه لقوا مصرعهم بغارة جوية للتحالف العربي استهدفت مواقعهم في جبهة نهم شرق صنعاء.

إلى ذلك، لقي 20 عنصرا من #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، مصرعهم، الخميس، في قصف مدفعي للجيش اليمني وغارات لمقاتلات #التحالف_العربي في جبهة الشريجة شمال لحج.

وذكر موقع الجيش اليمني، أن القصف المدفعي والغارات استهدف مواقع الميليشيا في السحي، وأملح، وثبرة، بين منطقتي #الراهدة شرق تعز والشريجة شمال #لحج.

كما أسفر القصف والغارات، أيضا عن تدمير عدد من الأطقم العسكرية والأسلحة الثقيلة بينها مدفع هوزر وعيار23 .

وتشهد جبهة الشريجة تواصلا للمعارك الضارية بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية، في إطار العملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير محافظة #تعز من عدة محاور.