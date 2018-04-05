فيديو لصواريخ إيرانية "غنيمة الشرعية" من أوكار الحوثيين

عثرت قوات الجيش الوطني والتحالف على #مخازن_أسلحة لميليشيات الحوثي في منطقة كتاف بمحافظة صعدة تحتوي على #صواريخ_حرارية وسام سبعة مهربة من #إيران، بالإضافة إلى صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع وأجهزة اتصالات.

وحصلت "العربية" على مقطع فيديو يظهر صواريخ حرارية وأخرى من نوع سام 7 داخل أحد أوكار الحوثيين في الجبهة الجديدة التي تقدم فيها الجيش الوطني والتحالف.

تلك الصواريخ التي كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في قصف مقاتلات وأباتشي التحالف، والتي كانت تسبب للميليشيات خسائر كبيرة في العتاد العسكري، نظراً للتقنيات المتوفرة فيهما.

وحاولت الميليشيات عدة مرات استهدافهما، وكانت آخرها قبل أسبوعين، عندما حاولت الميليشيات استهداف مقاتلة التحالف فوق صنعاء.

ولم يعهد للقوات المسلحة اليمنية امتلاك هذه الصواريخ، وظهرت لدى الحوثيين منذ بدء الأزمة اليمنية، وسبق للتحالف أن ضبط سفينة قادمة من إيران، كانت تحمل أسلحة وصواريخ من بينها تلك الصواريخ.