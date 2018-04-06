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خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي تطيل معاناة شعب اليمن

المصدر: دبي - العربية.نت
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أكد سفير #السعودية في واشنطن، الأمير #خالد_بن_سلمان أن ميليشيات الحوثي تطيل أمد معاناة الشعب اليمني.

وتعليقاً على محاولة استهداف ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء #الحديدة ، قال الأمير خالد بن سلمان الجمعة على حسابه على تويتر: "ما قامت به ميليشا الحوثي المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني الشقيق."

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن #تركي_المالكي، كان أوضح أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة #الميليشيات_الحوثية المسلحة المدعومة من #إيران.

وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف.

إلى ذلك، طالبت السعودية والحكومة اليمنية في وقت لاحق الثلاثاء بوضع ميناء الحديدة تحت رقابة الأمم المتحدة.

كلمات دالّة

#السعودية, #خالد بن سلمان, #الحديدة, #تركي المالكي, #الميليشيات الحوثية, #إيران

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