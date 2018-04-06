اليمن.. مقتل واعتقال عشرات الحوثيين في البيضاء

لقي العشرات من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية مصرعهم، الجمعة، في غارات للتحالف ومعارك ميدانية بمحافظة #البيضاء، وسط #اليمن، فيما تم اعتقال 13 آخرين.

وتمكنت قوات #الجيش_اليمني بإسناد من طيران التحالف، من تحرير جبل مسعودة بمنطقة قانية شرق #البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري، أن عشرات الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح فيما سلم 13 عنصرا أنفسهم بعد محاصرتهم في قمة الجبل.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات #التحالف، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي الحوثي المدعو "أبو قصي".

وتشهد منطقة قانية الواقعة بين محافظتي البيضاء و#مارب، معارك عنيفة، حيث فتح الجيش اليمني جبهة جديدة باتجاه البيضاء من مأرب بموازاة جبهة أخرى من جهة شبوة لاستكمال تحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي 8 محافظات يمنية، ومن شأن انتزاعها من قبضة ميليشيا الحوثي، تأمين المحافظات المحررة، والتقدم نحو ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.

وحقق الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدما ميدانيا بالسيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمنطقة قانية.