صور مرعبة.. أطفال ضحايا قصف حوثي لحي سكني بتعز

ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، مجزرة جديدة ضد المدنيين في مدينة #تعز جنوب غرب #اليمن.

وأفاد مصدر طبي، بأن الميليشيات قصفت بشكل مكثف حي الحميراء السكني بمديرية صالة شرق مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة أطفال، وأكد أن الأطفال الثلاثة إصاباتهم خطيرة.

ولا يمر يوم في تعز المحاصرة منذ ثلاثة أعوام، دون ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائم وحشية ضد المدنيين، من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقيام عناصرها بقنص المواطنين دون تمييز بين صغير أو كبير رجل أم امرأة.

وشنت ميليشيا الحوثي، قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة، مساء الجمعة، على الأحياء السكنية في وادي القاضي بمدينة تعز، أسفر عن دمار كبير في منازل المواطنين.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (غير حكومي)، وثق سقوط أكثر من ألفي طفل في تعز، بنيران الميليشيا الانقلابية خلال الفترة من ابريل 2015- 18 سبتمبر 2017م، بينهم 300 طفل قتيل و1804 جريح من الأطفال.

وتتهم منظمات حقوقية يمنية، #الأمم_المتحدة بتجاهل حجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم اليومية التي يتعرض لها الأطفال بمدينة تعز المحاصرة، من قبل المليشيات الانقلابية.