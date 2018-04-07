شاهد لحظة استهداف التحالف للميليشيات في صرواح

نشر المركز الإعلامي لـ #الجيش_اليمني، السبت، مقطع #فيديو، يظهر لحظة استهداف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواقع ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب.

ويظهر المقطع قصف مدفعية الجيش اليمني، لمواقع #الحوثيين في ذات الجبهة، التي شهدت مواجهات عنيفة، السبت، لقي خلالها ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجُرح آخرون، بحسب مصدر عسكري.

وشن طيران #التحالف عدة غارات على مواقع وتعزيزات للحوثيين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من #الميليشيات وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح.