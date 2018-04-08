الجيش اليمني يأسر 4 حوثيين ويرسل أحدهم للعلاج بالسعودية

نفذ الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، عملية نوعية على مواقع الميليشيات الحوثية داخل أحياء مدينة #ميدي، أسفرت عن أسر 4 حوثيين وقتل وجرح عناصر أخرى.

وبحسب مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة، فإن قوات الجيش اليمني طهّرت خلال العملية عدداً من الأحياء التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيات جنوب غرب المدينة. وأدت العملية لأسر 4 حوثيين بيد الجيش الوطني، أحدهم جريحاً وقد تم إسعافه بالمستشفى الميداني ومن ثم نقله لأحد المستشفيات داخل السعودية لتلقي العلاج، فيما قُتل 13 عنصراً وجُرح آخرون من الانقلابيين.

وأضاف المصدر بأن الجيش اليمني ضيّق الخناق على العناصر المتبقية في بعض أحياء مدينة ميدي، تمهيداً لاستكمال تطهير باقي الأحياء.

إلى ذلك قصفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية عددا من نقاط تجمع المليشيات بجبهتي #حرض وميدي خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن قتلى وجرحى وتدمير آليات للانقلابيين.

وكان الجيش اليمني قد فرض حصاراً محكماً على مدينة ميدي منذ 3 أشهر وحتى الآن، ما صعب على الميليشيات إيصال عتادهم إلى عناصرهم على الجبهات.