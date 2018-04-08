تعز.. فاتورة ثقيلة لخسائر الحوثيين البشرية في شهر

أعلن الجيش اليمني، الاحد، مصرع وجرح أكثر من 500 عنصرا من مسلحي #ميليشيات_الحوثي_الانقلابية، في المعارك الميدانية وغارات التحالف العربي، في جبهات محافظة تعز جنوبي غرب البلاد، خلال شهر مارس الماضي.

وكشفت احصائية نشرها المركز الاعلامي لقيادة محور #تعز العسكري، إن المعارك وغارات التحالف العربي أسفرت عن مقتل 249 حوثياً بينهم ثلاث قيادات ميدانية، وإصابة 337 آخرين في مختلف جبهات المحافظة.

وأوضحت ان من بين القتلى الحوثيين القياديين الميدانيين على طربوش وجهاد مغلس و قائد آخر مكنى بأبو طه.



أما الخسائر المادية فقد أسفرت المعارك، بحسب الاحصائية، عن تدمير وإعطاب 5 أطقم عسكرية وتدمير ثلاثة رشاشات وأربعة مدافع وإعطاب دبابة للمليشيات الانقلابية.

وأكدت إن المواجهات والمعارك تركزت في جبهتي #مقبنة والأشروح غربي محافظة تعز؛ بالإضافة إلى جبهات شرق وشمال وجنوبي المدينة.

وكان الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، أطلق نهاية يناير الماضي، عملية عسكرية واسعة، لاستكمال تحرير تعز، ورفع الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ ثلاثة أعوام بشكل كلي.