رئيس حكومة اليمن: نهاية ميليشيا الحوثي قريبة

توقع رئيس الحكومة اليمنية، #أحمد_بن_دغر، الأحد، أن نهاية #ميليشيا_الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، "باتت قريبة"، واعتبرها العدو الأول لليمن.

واتهم بن دغر، ميليشيا الحوثي باستخدام المدنيين دروعا بشرية في حربها على الدولة، لافتا إلى حرص الشرعية والتحالف العربي في "الحفاظ على الممتلكات والأرواح التي تستخدمها الميليشيا دروعاً في حربها".

وجدد التأكيد على أن هدف الشرعية بدعم من التحالف العربي، هزيمة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية، أن "الحكومة ومعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمساندة دولة الإمارات العربية المتحدة، ستنتصر".

كما أكد العزم على المضي في مشروع "بناء الدولة الاتحادية التي تحقق الأمن والعدالة لكل اليمنيين والاستقرار والأمان للأشقاء والإقليم، ضماناً للسلم المحلي والإقليمي من المساس بالهوية اليمنية والعربية".