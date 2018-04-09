اليمن.. تقدم جديد في البيضاء ومصرع 20 حوثياً بصرواح

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، الأحد، من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة #البيضاء، وسط البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش سيطرت على قرى آل هقاش والجربان آل عمر القريبتين من جبل مسعودة في منطقة قانية.

يأتي ذلك فيما نفذت المقاومة الشعبية بجبهة قيفة في البيضاء، كميناً مسلحاً لطقم عسكري تابع لميليشيات #لحوثي، ونجحت في إعطاب الطقم ومقتل 3 عناصر من ًالميليشيا كانوا على متنه.

ولقي 20 عنصراً من #ميليشيا_الحوثي، مصرعهم في المواجهات المستمرة بجبهة صرواح غرب #مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن مواجهات دارت مع عناصر الميليشيا في مناطق متفرقة بجبهة صرواح، كما قصفت مدفعية الجيش مواقعهم وتجمعاتهم في ذات الجبهة.

وأشار إلى أن المعارك اسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيا وإصابة آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان #الجيش_اليمني مقتل 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي في ذات الجبهة، التي تعد آخر معاقل تواجد الحوثيين غرب مأرب.