صنعاء.. تحرير سلسلة جبال الزلزال ومقتل 14 حوثياً

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الأحد، عن تحقيق تقدم ميداني جديد، باستكمال تحرير سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهم شرقي العاصمة #صنعاء.

وأشار بيان نشره المركز الاعلامي للجيش اليمني، إلى تنفيذ الجيش الوطني لعملية عسكرية نوعية خاطفة ومباغتة، نجحوا خلالها في استكمال تحرير سلسلة جبال الزلزال في جبهة "ميمنة الميمنة" أقصى شمال نهم.

وذكر أن "المعارك أسفرت عن مقتل 14عنصراً من #الميليشيات_الانقلابية وجرح آخرين، فيما استعادة قوات الجيش عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وبحسب البيان فان أهمية تحرير سلسلة جبال "الزلزال" بالكامل، تكمن في أنها "تسيطر نارياً على مواقع العدو لأكثر من 2 كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة #الجوف، والذي يعد الشريان الأهم لإمداد الميليشيات المتواجدة غربي منطقة ضبوعة".

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات #الجيش_اليمني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات بذات المنطقة، وأسفر عن تدمير آليات قتالية للميليشيات ومنها: تدمير عربة وطقم قتالي غرب منطقة ضبوعة.

وتخوض قوات الجيش اليمني، باسناد من #تحالف_دعم_الشرعية، معارك ضارية مع #ميليشيا_الحوثي الانقلابية لاستكمال تحرير مديرية نهم الجبلية ذات الطرق والجبال الوعرة (مساحتها أكثر من 1800 كلم مربع)، والتي توصف بأنها "البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء".