لأنها طالبت بالزواج.. أخ يذبح شقيقته داخل محكمة بصنعاء

قُتلت فتاة يمنية شابة، الاثنين، على يد شقيقها، وسط إحدى المحاكم، في العاصمة #صنعاء.

وذكر شهود عيان "أن #فتاة_شابة في مقتبل العمر، تقدمت إلى محكمة غرب الأمانة، بطلب نقل ولاية تزويجها من أخيها إلى المحكمة؛ نتيجة رفضه لزواجها".

وأضاف #الشهود ممن كانوا حاضرين في محكمة غرب الأمانة "أن المحكمة واجهت اليوم الأخ، بطلب من كريمته، فكان رده بأن بادرها بطعنة، بواسطة خنجر كان يخفيه، أرداها قتيلة على الفور، داخل قاعة المحكمة".

وأفادوا أن الجاني قام بذبح شقيقته بدم بارد وسط ذهول وارتباك أكثر من 100 شخص، بمن فيهم محامون وقضاة وأمناء السر كانوا داخل قاعة جلسات محكمة غرب الأمانة.