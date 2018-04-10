اليمن.. مقتل 30 حوثيا بغارات التحالف في البيضاء

لقي أكثر من 30 عنصرا من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين، الثلاثاء، في غارات لطيران التحالف، استهدفت مواقعهم وتعزيزاتهم في جبهتي قانية والملاجم بمحافظة #البيضاء، وسط #اليمن.

وأكد مصدر عسكري أن غارتين لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهة قانية شمالي البيضاء، أسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا.

وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 12 عنصرا من الحوثيين، باستهداف طيران التحالف طقما يحمل تعزيزات بشرية في منطقة فضحة بمديرية الملاجم في البيضاء.

كما شنت مقاتلات #تحالف_دعم_الشرعية، ضربة جوية مركزة، استهدفت موكب سيارات، لقيادات حوثية، في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة، اقصى شمال اليمن.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاتلات التحالف قصفت موكبا من ثلاث سيارات لقيادات ميدانية حوثية من الصف الأول، في منطقة خميس مران بصعدة.

وأكدت أن ميليشيا الحوثي فرضت طوقا أمنيا على المكان عقب القصف، ومنعت السكان من الاقتراب، مرجحة سقوط قيادات كبيرة في القصف تحاول الميليشيا التعتيم على مصرعهم.

وفي مديرية المصلوب بمحافظة الجوف (شمال اليمن)، استهدفت غارات جوية لطيران التحالف تجمعا وآليات لميليشيا الحوثي في منطقة السلان، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة إلى تدمير عدد من الآيات التابعة لهم، وفق مصادر ميدانية.