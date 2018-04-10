شاهد..تقدم مستمر لاستكمال تحرير ميدي ونزع عشرات الألغام

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، أنها تواصل لليوم الثالث على التوالي تقدمها الميداني ضمن عملية عسكرية واسعة، تم إطلاقها لتحرير ما تبقى من مدينة ميدي الحدودية شمال غربي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان أن قوات الجيش واصلت لليوم الثالث على التوالي، بإسناد ومشاركة من قوات #التحالف_العربي، عملياتها العسكرية لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي، شمال غربي محافظة حجة.

وأضاف "قوات الجيش توغلت خلال اليومين الماضيين في عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة #ميدي، التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وسط اشتباكات عنيفة مع جيوب الميليشيا المحاصرة في تلك الأحياء".

وأشار البيان إلى أن الفرق الهندسية، انتزعت عشرات #الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات الحوثية، قبل اندحارها من تلك الأحياء، لإعاقة تقدم قوات #الجيش_الوطني.

وأوضح أن "الاشتباكات التي مازالت مستمرة حتى ظهر اليوم، أسفرت، منذ أمس الأول الأحد، عن مقتل وجرح عشرات #الحوثيين، مع أسر أربعة آخرين".