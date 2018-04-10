شاهد.. لحظة هروب ميليشيا الحوثي من جبهة صرواح

وثق مقطع فيديو للجيش اليمني، الاثنين، لحظة هروب عناصر #ميليشيا_الحوثي الانقلابية من جبهة صرواح غرب #مأرب، على وقع الهجوم العنيف للجيش الوطني على مواقعهم.

ويظهر الفيديو، الذي نشره مركز سبأ الإعلامي، مقاتلي ميليشيا الحوثي وهم يفرون تاركين مواقعهم في مناطق بجبهة #صرواح.

وكثف الجيش اليمني، باسناد من طيران #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، عملياته العسكرية لتحرير بقية اجزاء مديرية صرواح آخر معاقل تواجد ميليشيا الحوثي غرب مأرب.

وكان الجيش الوطني أعلن عن مصرع 50 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح عشرات آخرين، خلال اليومين الماضيين، في المعارك العنيفة والمستمرة بجبهة صرواح.