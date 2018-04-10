قائد كتيبة حوثية يعلن انضمامه للجيش اليمني

أعلن أحد قادة الكتائب، انشقاقه عن ميليشيا #الحوثي الانقلابية، والانضمام إلى صفوف #الجيش_الوطني في محافظة الجوف شمال #اليمن.

وأكد النقيب هيثم قائد عبدالله ثوابة، قائد الكتيبة الأولى مشاة حرس حدود، والمعين من قبل ميليشيا الحوثي، انشقاقه عنها والانضمام إلى صفوف الجيش اليمني، بمحافظة #الجوف.

وقال ثوابه إن انضمامه للجيش الوطني يأتي احتجاجاً على تصرفات الميليشيا وممارساتها الإجرامية بحق المواطنين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

وعينت ميليشيا الحوثي النقيب هيثم ثوابة، قائداً للكتيبة الأولى مشاة حرس حدود في #الجوف، العام الماضي.

أكدت مصادر أمنية وإعلامية متطابقة، الأحد، انشقاق مسؤول أمني رفيع عن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ونجاحه في الإفلات من قبضتهم، والمغادرة عبر العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى خارج البلاد.

وتزايدت مؤخراً الانشقاقات من صفوف ميليشيا الحوثي لقادة عسكريين وأمنيين، ممن أتيحت لهم فرصة الإفلات من قبضتهم، على وقع هزائمها وتراجعها الميداني المستمر في مختلف جبهات القتال.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، تمكنت من تحرير غالبية محافظة الجوف، وسط استمرار العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.