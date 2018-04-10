قرقاش: نهدف إلى استقرار اليمن عبر حل سياسي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الثلاثاء أن هدف الإمارات في اليمن إرساء الاستقرار عبر حل سياسي. وأبدى تفاؤله بمهمة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن #مارتن_غريفيث وهدفنا الاستقرار الإقليمي والسلام والازدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسي يقوده اليمنيون."

متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الإستقرار الإقليمي والسلام والإزدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسي يقوده اليمنيون. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 10, 2018

يذكر أن #الأمم_المتحدة عينت قبل أشهر البريطاني مارتن غريفثت مبعوثا أمميا جديدا لليمن بدلاً عن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، الذي تولى المهمة أواخر إبريل 2015، خلفا للمغربي جمال بن عمر، الذي عمل بالملف اليمني 4 سنوات قبل أن يعلن تنحيه منتصف الشهر نفسه من العام ذاته، ومدد مجلس الأمن مهمة ولد الشيخ في سبتمبر الماضي لمدة 6 أشهر، انتهت في فبراير الماضي.

وكان المبعوث الأممي الجديد وعد في أول تصريح له في 19 مارس الماضي، الشعب اليمني، بالعمل الجاد "لتيسير عملية سياسية شاملة، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم -2166 (2015)".

كما أكد أن جهده سيرتكز "على التقدم الذي تم إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة".