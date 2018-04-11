أسماء 14 قياديا حوثيا قتلوا بجبهة صرواح خلال يومين

لقي أكثر من 20 قياديا ميدانيا في #ميليشيا_الحوثي_الانقلابية، مصرعهم، خلال اليومين الماضيين في المعارك الدائرة بجبهة #صرواح غرب #مأرب.

ونشر الموقع الرسمي للجيش اليمني، في بيان، الثلاثاء، عددا من أسماء القيادات الميدانية الحوثية، التي قال إنه "تم التعرف عليها والتأكد من مصرعها في جبهة صرواح".

كما نعى ناشطون حوثيون، كثيرا من الأسماء المنشورة التي لقيت مصرعها، في حين التزمت قيادة ميليشيا الحوثي الصمت، كالعادة في التكتم على خسائرها البشرية جراء المعارك والغارات.

وهذه ابرز أسماء القيادات الميدانية الحوثية التي لقيت مصرعها، وبينها قيادات بارزة، خلال يومين من المعارك العنيفة مع #الجيش_اليمني مسنودا بطيران التحالف، في جبهة #صرواح آخر معاقل الميليشيا غرب مأرب:

1. محمد حسن شقمان الشريف/مشرف الميليشيا في مطار صرواح.

2. عبد الملك محمد المؤيد

3. النقيب محمد عبده الراشدي

4. احمد علي الكبسي

5. زياد علي الزايدي (أبو صرخة)

6. أحسن محمد

7. عاصم أمين

8. محمد يحيى مرجز وشقيقه

9. لادن يحيى مرجز

10. عارف محمد الأكوع

11. زكريا عبدالرحمن الديلمي

12. يحيى عبدالقادر الشريف

13. عماد علي المراحضي

14. احمد عبدالله المتوكل.