صور..احتفالات النصر بميدي بحضور قيادات المنطقة والتحالف

احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة باليمن بمشاركة كل من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ #محافظة_حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني وقيادة العمليات المشتركة التابعة لـ #تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن، اليوم الأربعاء، بتحرير وتطهير جميع أحياء مدينة #ميدي من #مليشيات_الحوثي الانقلابية.

وفي الاحتفال أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة تحرير مدينة ميدي بشكل كامل من عناصر المليشيا الحوثية.

وألقى محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني كلمة هنأ فيها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر وكافة أبناء الشعب اليمني بهذا التحرير العظيم حسب وصفه.

كما شكر قيادة المنطقة الخامسة على بذل كل الجهد في سبيل تحرير مدينة ميدي وقيادة العمليات المشتركة في الوقوف جنبا إلى جنب من أجل تحرير مدينة ميدي مشيدا بجهود أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة الذين استبسلوا في سبيل استعادة المدينة من أيدي المليشيات الانقلابية.

من جانبه قال قائد المنطقة الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح إن مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غدا في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء.

ومن جانبه أشاد قائد التحالف بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الميسري بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني بتحرير مدينة ميدي مؤكدا على تقديم مزيد من الدعم العسكري من قبل التحالف لأبناء الجيش الوطني حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من مليشيا الانقلاب.

هذا وقد أطلق الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة يوم الأحد الماضي تم من خلالها تحرير مدينة ميدي بشكل كامل بعد ثلاثة أيام متتالية من المعارك.