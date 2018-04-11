قناص حوثي يقتل شيخ مسن غرب اليمن

أقدم قناص حوثي، الثلاثاء، على قتل شيخ مسن في الثمانينات من عمره، في أطراف مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن، وهي ثاني جريمة مماثلة من نوعها في ذات المنطقة خلال اقل من اسبوعين.

وذكر مصدر محلي، أن قناص حوثي أطلق رصاصات قاتلة على مسن يدعى محمد حسن دعب، يتجاوز عمره الثمانين، في أطراف قرى ريف حيس، وأكد أن المسن توفي على الفور.

وأوضح المصدر أن القتيل لم يكن الضحية الأولى للحوثيين، حيث سبق أن قتل مسن آخر في السبعينيات من عمره في ذات المنطقة وبنفس الطريقة، يدعى سالم عبدالله محالبي، قبل اقل من اسبوعين.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي التي تم طردها من مديرية حيس في عملية عسكرية للجيش اليمني و #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، تتمركز في أطراف المديرية وتقصف عشوائياً بشكل انتقامي الأحياء السكنية، ويطلق قناصتها الرصاص على أي شيء متحرك يصل إليه مدى قناصاتهم.

وبحسب المصدر، فإن ميليشيا الحوثي تنتقم من سكان حيس وأهلها لمساندتهم #الجيش_اليمني والتحالف في معركة تحرير المديرية من قبضتهم.