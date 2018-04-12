دبلوماسية الصواريخ.. إيران تحول سفارتها بصنعاء إلى ثكنة

في خطوة جديدة تدل على دعم إيران المستمر للميليشيات الانقلابية، حولت طهران سفارتها في العاصمة اليمنية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

فقد استنكرت وزارة الخارجية اليمنية الأربعاء تحويل #إيران لسفارتها في #صنعاء إلى غرفة عمليات عسكرية للانقلابيين.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن "استنكارها الشديد لاستمرار تدخل إيران السلبي في الشأن اليمني بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن امتداداً لأدوارها التخريبية في المنطقة".

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن "إيران حولت مبنى سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيا الانقلابية وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان المحليين في العاصمة صنعاء كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار".

كما دعت إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية وإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فوري ومغادرة جميع مواطنيها للأراضي اليمنية، والكف عن تدخلاتها في اليمن من خلال دعم مليشيا الحوثي الانقلابية.