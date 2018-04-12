مقتل قيادي حوثي بارز في صعدة

أفاد مراسل "العربية" بمقتل القيادي الحوثي أبو جبريل المشرف، وهو قائد ما تسمى كتيبة "النخبة" مع العشرات من عناصره في مدينة الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأكد المراسل مقتل العشرات من #الحوثيين في عملية نوعية للجيش الوطني والتحالف في صعدة.

ونوّه إلى أن #الجيش_الوطني والتحالف استهدفوا مواقع جديدة للحوثيين في الملاحيظ.

وفي التفاصيل، تمكن الجيش الوطني و#التحالف من تنفيذ عملية نوعية على مواقع تابعة للحوثيين في مدينة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

واستطاع الجيش الوطني مسنودا من التحالف من محاصرة #الميليشيات_الحوثية في مواقع عدة، وواجههم بالأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

وأفادت مصادر عسكرية أنه تم التمكن من تحرير مواقع جديدة من الحوثيين في تلك المناطق.