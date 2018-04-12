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مقتل قيادي حوثي بارز في صعدة

المصدر: هاني الصفيان - الحدود السعودية اليمنية
قوات من الجيش الوطني في صعدة
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أفاد مراسل "العربية" بمقتل القيادي الحوثي أبو جبريل المشرف، وهو قائد ما تسمى كتيبة "النخبة" مع العشرات من عناصره في مدينة الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأكد المراسل مقتل العشرات من #الحوثيين في عملية نوعية للجيش الوطني والتحالف في صعدة.

ونوّه إلى أن #الجيش_الوطني والتحالف استهدفوا مواقع جديدة للحوثيين في الملاحيظ.

وفي التفاصيل، تمكن الجيش الوطني و#التحالف من تنفيذ عملية نوعية على مواقع تابعة للحوثيين في مدينة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

واستطاع الجيش الوطني مسنودا من التحالف من محاصرة #الميليشيات_الحوثية في مواقع عدة، وواجههم بالأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

وأفادت مصادر عسكرية أنه تم التمكن من تحرير مواقع جديدة من الحوثيين في تلك المناطق.

كلمات دالّة

#الحوثيين, #الجيش الوطني, #الميليشيات الحوثية

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