بن دغر وفريقه الوزاري يعودون إلى عدن

عاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ومعه عدد من وزراء حكومته إلى #عدن قادماً من الرياض.

وقال #بن_دغر إن "العام الجاري هو عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي ورفع المظالم والتقدم نحو حلول عادلة للقضايا الوطنية ومنها القضية الجنوبية وتحقيق حلم الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية، وطي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية".

وأضاف أن #الحكومة_اليمنية وتحالف دعم الشرعية ماضيان نحو القضاء على مشروع إيران الذي تنفذه ميليشيات الحوثي، وفي معالجة جميع الأوضاع الأمنية والخدمية.

في سياق آخر، أكد بن دغر أن "الاستهداف المتكرر من ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية (يأتي) بناء على أوامر مموليها في إيران الذين يواجهون عزلة دولية"، محذرا من الخطر الإيراني على أمن المنطقة وتهديد الأمن الدولي.