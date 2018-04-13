شاهد.. ميدي اليمنية بعد تحريرها من قبضة الحوثيين

نشر #الجيش_اليمني، الخميس، مقاطع فيديو، لجولة داخل أحياء مدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واحتفل الجيش اليمني، الأربعاء، بالنصر وإعلان تحرير جميع أحياء مدينة #ميدي، بمشاركة قيادة العمليات المشتركة التابعة لتحالف دعم الشرعية.

وتظهر الجولة المصورة، انتشار الجيش اليمني في مختلف أحياء مدينة ميدي، وكذا حجم الدمار الذي خلفته #ميليشيا_الحوثي عقب انتزاع المدينة من سيطرتهم، وقطع الشريان الذي يربط معقلهم الرئيس بمحافظة #صعدة بجبهة الساحل الغربي، وأحد منافذهم البحرية لتهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين، في أقوى ضربة للميليشيا.

إلى ذلك، دعت الحكومة اليمنية، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في #اليمن، البدء الفوري بخطة إغاثية متكاملة لسكان مديرية ميدي التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتوفير متطلبات الحماية والإيواء والأغذية.

وطالب وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بوضع خطط إنسانية تستهدف إغاثة سكان المديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة الآثار الكارثية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وممتلكاتهم في ميدي.

واعتبر الوزير اليمني، تحرير ميدي، مهماً جدا لتواجد ميناء ميدي الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية لأغراض عسكرية واستهداف سفن الإغاثة وإعاقة الوصول الإنساني، وتهديد الملاحة الدولية.