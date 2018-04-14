المقدشي: نسيطر على 90% من اليمن بعد تحرير البيضاء

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد #المقدشي، السبت، ان استكمال تحرير محافظة البيضاء (وسط البلاد)، يعني ان تصبح 90% من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الشرعية، ولفت الى ان انتقال المعركة الى محافظة ذمار (المجاورة) وتحريرها سوف يساهم في تحرير محافظتي #تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

جاء ذلك اثناء تفقده سير العمليات العسكرية الجارية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، والاطلاع على الانتصارات الأخيرة التي أحرزها الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة وقوات التحالف العربي، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعقد اجتماع بالقيادات العسكرية والميدانية في محور البيضاء.

الى ذلك، شن الجيش اليمني وطيران التحالف العربي، السبت، هجوما عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وأفاد مصدر ميداني، ان الهجوم استهدف مواقع الميليشيا في منطقة يسبل الاستراتيجية والفاصلة بين منطقة قانية وعزلة الوهبية مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وتزامن ذلك مع غارات مكثفة لمقاتلات #التحالف_العربي، استهدفت ذات المنطقة، واسفرت عن سقوط عدد كبير من مقاتلي الميليشيا وتدمير دبابة واسلحة وذخائر.

كما دمر طيران التحالف، دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما أسفل هضبة صباح حنكة معنز بمديرية ذي ناعم، وشن غارات على معسكر للحوثيين في مديرية السوادية بالبيضاء.

وحقق الجيش اليمني، خلال اليومين الماضيين تقدما ميدانيا هاما في جبهة البيضاء من اتجاه مأرب وسيطر على سوق قانية والجبال المحيطة به، في إطار العملية العسكرية المستمرة لتحرير محافظة #البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثمان محافظات يمنية، ومن شان انتزاعها من قبضة ميليشيا الحوثي، تأمين المحافظات المحررة، والتقدم نحو ذمار وتطويق العاصمة #صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال انهاء الانقلاب.