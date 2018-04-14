حكومة اليمن: هجمات الحوثي على السعودية قرار إيراني

قالت الحكومة اليمنية السبت، إن تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير بتكثيف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه الأراضي السعودية، "قرار إيراني واضح"، وأكدت أن إيران تسعى من خلاله إلى "تخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزلة دولية وجهود إقليمية ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية وتدخلاتها والتصدي لنفوذها في أكثر من دولة عربية".

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة احمد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أعرب أيضا عن ثقته أن "وكلاء إيران وأدواتها التخريبية في المنطقة العربية قد اقتربت نهايتهم"، لافتا إلى انكشاف مشروعها التدميري أمام العالم والمجتمع الدولي.

وحملت الحكومة اليمنية في اجتماعها، النظام الإيراني، كامل المسؤولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية على أهداف مدنية داخل المملكة، وقالت إن "الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم في استهداف السعودية، إيرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يوما، ومن الاستحالة صناعتها محليا".

واعتبرت تهريبها من إيران إلى ميليشيا الحوثي، "انتهاكا سافرا لقرارات الحظر الدولية، وتحديا صريحا للمجتمع الدولي".

وطالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، بضرورة محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية، وشددت على عدم السماح بالإفلات من العقاب لكل من ينتهك قرارات مجلس الأمن سواء "كانت دولا أو ميليشيات".