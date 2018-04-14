مصرع نجل أمين العاصمة صنعاء المعين من الحوثيين

أعلنت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، السبت، #مصرع_علي_حمود_عباد، نجل أمين العاصمة اليمنية #صنعاء.

وعينت ميليشيا الحوثي، حمود عباد، أميناً للعاصمة صنعاء، قبل عدة أشهر، حيث انضم إلى صفوفهم وكوفئ بهذا المنصب، بعد أن كان أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك عقب مقتل الرئيس علي عبدالله صالح.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بيان نعي، بمقتل علي حمود محمد عباد، وأشارت إلى أنه "قتل في المعارك ضد الشرعية والشعب اليمني"، ولم تتطرق إلى تفاصيل ظروف مقتله، لكن البيان دعا إلى دعم جبهات الحوثيين "بالمال والرجال".

وتظهر صورة القتيل أن عمره لا يتجاوز 17 عاما.

وكشفت مصادر مقربة من الحوثيين، عن إرغام القيادات في صفوفها، خاصة من المنضمين حديثا لها، على الدفع بأبنائهم إلى جبهات القتال لتعويض النقص البشري الحاد في صفوف الميليشيا، جراء العزوف الشعبي والقبلي الكبير عن الزج بمزيد من أبنائهم لمعارك الحوثيين الخاسرة، وأكدت أن ذلك يعتبر أحد شروط إثبات الولاء للحوثيين، بجانب دعمها بالأموال.

ولقي العديد من القيادات الحوثية وأبنائهم وأقاربهم (القناديل)، في الفترة الأخيرة، مصرعهم في المواجهات الميدانية مع قوات الجيش الوطني مسنودا بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، في عدد من الجبهات، بعد أن كان غالبية الضحايا في صفوف الميليشيا ممن يطلق عليهم (الزنابيل).