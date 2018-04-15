اليمن.. تحرير تلال استراتيجية بالجوف وتقدم في صعدة

أحرز الجيش اليمني الوطني ليل السبت تقدماً ميدانياً بمديرية برط العنان غرب محافظة #الجوف، تمكن من خلاله من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية مع طرد الميليشيات الحوثية منها.

وأكد قائد عمليات لواء الحسم بالجوف اليمنية العقيد/ عبدالله مطوان في تصريح لـ"العربية" أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من طيران التحالف تمكنت من السيطرة على تبة ثوابنة مع سلسلة جبلية مطلة على وادي القعيف بمديرية برط العنان، بعد محاصرة عناصر الحوثيين من ثلاثة محاور، تكبدت الميليشيات فيها خسائر بشرية كبيرة .

كما أكد أن هذه المرتفعات تكتسب أهمية بالغة كونها تطل على وادي القعيف وجبال الظهرة، والتي ستنطلق منها المعارك إلى منطقة رحوب متجاوزة وادي ومنطقة القعيف.

تقدم مستمر في صعدة

يذكر أن قوات #الجيش_اليمني حققت في الآونة الأخيرة تقدماً ميدانياً في مختلف الجبهات خاصة في معقل التمرد الأول بمحافظة #صعدة ، وأصبحت على مقربة من مسقط رأس زعيم الحوثيين في مران .

إذ تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على منطقة وادي الشعب في مديرية كتاف في صعدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. وقالت مصادر ميدانية السبت إن معارك عنيفةً تواصلت لليوم السادس على التوالي في جبال رشاحه والفرع ومواقع أخرى ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من مديرية كتاف.