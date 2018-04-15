اليمن.. مقتل خبراء صواريخ من حزب الله بغارة للتحالف

كشفت مصادر يمنية، الأحد، عن مقتل قيادي حوثي كبير مع خبراء صواريخ من حزب الله اللبناني، بغارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفتهم في محافظة #صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وأفادت المصادر أن قائد كتيبة المدفعية والصواريخ في اللواء 112 مشاة التابع للحوثيين، العميد عبدالله سعيد عبدالله الجبري والمكنى "أبو سعيد"، لقي مصرعه مع مجموعة من عناصر الميليشيا وعدد من خبراء الصواريخ من حزب الله اللبناني، في غارة لمقاتلات التحالف.

وبحسب المصادر، فإن مقاتلات #التحالف استهدفت العميد الجبري مع خبراء صواريخ يتبعون ميليشيات #حزب_الله اللبناني وكانوا يخططون لقصف #السعودية في أحد الجروف بين منطقة البقع ونجران.