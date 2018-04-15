شاهد.. اعترافات معتقل حوثي يفضح أكاذيب الميليشيات

نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الأحد، اعترافات أحد مقاتلي #ميليشيا_الحوثي الذين تم القبض عليهم في جبهة قانية بمحافظة #البيضاء وسط #اليمن.

ويتحدث العنصر الحوثي في مقطع فيديو قصير، عن عملية الكذب والتضليل التي يتعرضون لها من قيادات الميليشيا لاستدراجهم إلى جبهات القتال، وكيف يتم خداعهم.

وتكبدت الميليشيا خسائر فادحة في المعارك بجبهة قانية بمحافظة البيضاء، حيث سقط العديد من قادتها قتلى وجرحى وأسر آخرون، وسط تقدم ميداني مستمر للجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي لاستكمال تحرير المحافظة.

ميدانيا، أحرز الجيش اليمني الوطني ليل السبت تقدماً ميدانياً بمديرية برط العنان غرب محافظة #الجوف، تمكن من خلاله من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية مع طرد الميليشيات الحوثية منها.

وأكد قائد عمليات لواء الحسم بالجوف اليمنية العقيد/ عبدالله مطوان في تصريح لـ"العربية" أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من طيران التحالف تمكنت من السيطرة على تبة ثوابنة مع سلسلة جبلية مطلة على وادي القعيف بمديرية برط العنان، بعد محاصرة عناصر الحوثيين من ثلاثة محاور، تكبدت الميليشيات فيها خسائر بشرية كبيرة.

كما أكد أن هذه المرتفعات تكتسب أهمية بالغة كونها تطل على وادي القعيف وجبال الظهرة، والتي ستنطلق منها المعارك إلى منطقة رحوب متجاوزة وادي ومنطقة القعيف.