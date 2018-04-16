الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة بين البيضاء ومأرب

أعلن الجيش اليمني، أن قواته في محور بيحان حققت خلال اليومين الماضيين، انتصارات كبيرة في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء، مشيراً إلى استعادة "سوق قانية" وعدد من المواقع والتباب المحيطة به، وأن الفرق الفنية تعمل الآن على انتزاع الألغام التي خلفتها المليشيات الانقلابية.

وأكد الجيش أن ميليشيات الحوثي تكبّدت خلال معركة تحرير قانية خسائرَ كبيرةً في الأرواح والمعدات.

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش الوطني بمساندة طيران التحالف من تحرير مواقعَ جديدة شمال غربي محافظة الجوف، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نفذت هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات بمديرية برط العنان شمالي غرب الجوف، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهرة الاستراتيجية.