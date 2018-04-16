اليمن.. تحالف دعم الشرعية ينفذ خطة إنسانية عاجلة

استحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، مركز إسناد لينفذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن عن طريق تقديم الدعم المالي وتحسين المشاريع التنموية والاقتصادية فضلا عن توفير الممرات الآمنة بالتوازي مع منافذ جديدة.

هذا وتعتبر تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في كل المناطق اليمنية، وإيصال الشحنات التجارية بمختلف أنواعها، والمشتقات النفطية لمناطق اليمن كافة من أولويات خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن.

وتهدف الخطة الإنسانية إلى تحقيق مستويات في تدفق البضائع التجارية، وتحقيق تحسن ملموس في مختلف جوانب الحياة في اليمن.

وتراعي أيضا التهديد الخطير الذي تشكله ميليشيات الحوثي، ومن ورائها إيران، للأمن في السعودية، ودول المنطقة، والممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية.

وتشمل العملية تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية إلى العمل مع الأمم المتحدة على تعزيز إجراءات التفتيش للسفن المتجهة لموانئ الحديدة، كما تهدف الخطة إلى دعم البنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد.

وتتضمن العملية الإنسانية الشاملة إنشاء جسر جوي في مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.

وبحسب الخطة وصل إجمالي مساعدة المملكة لليمن إلى نحو 11 مليار دولار حتى نهاية 2017.