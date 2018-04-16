اليمن.. التحالف يتوعد ميليشيا الحوثي برد قاس ومؤلم

أكد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في #اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن 119 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن، محذرا من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة، ومؤكداً أن الرد سيكون مؤلماً وقاسياً في حال استمرت الميليشيات بتهديد أمن السعودية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين:" إن استمرار استخدام مثل هذه المنظومات في تهديد أمن وسلامة اراضي المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على ارضها سيكون هناك مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة". وذكر أن #النظام_الإيراني يواصل انتهاك القانون الدولي بإمداد الميليشيات الحوثية بالطائرات بدون طيار (مسيرة).

مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية

كما كشف أن قوات #التحالف رصدت استخدام مطار صنعاء في عمليات تدريب وتخزين وإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات وعمليات انتحارية ضد السعودية.

وحذر من أن #مطار_صنعاء فقد الحماية الدولية بتحويله إلى ثكنة عسكرية لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، وإجراء عمليات التدريب عليها، كاشفا أن العمليات الجارية بالمطار تخضع للمراقبة الدقية من جانب قوات التحالف.

وأعلن المتحدث أن الدفاع الجوي للتحالف أسقطت طائرات حوثية مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي يوم 11 أبريل/نيسان الحالي.

طائرات الحوثيين المسيرة

وعرض المتحدث صوراً لحطام طائرة بعد إسقاطها في سماء جيزان، وقبيل الوصول إلى المطار المستهدف.

وأوضح أن الحوثيين أعلنوا امتلاك طائرات مسيرة من طراز "قاصف"، وهي نسخة طبق الأصل من طائرة "أبابيل" التابعة للنظام الإيراني.

وأشار إلى أن تقرير فريق الخبراء لعام 2018 تناول تزويد إيران الحوثيين بالطائرات بدون طيار والأجهزة المشغلة لها.

وفي هذا السياق، كشف أن قوات التحالف قصفت ورشة حوثية لتركيب وتجميع الطائرات المسيرة قرب #ميناء_الحديدة.

وحول الوضع الميداني في اليمن، قال إن الجيش اليمني بإسناد قوات التحالف سيطر على مدينة ميدي بالكامل ويواصل تطهيرها.

وألمح إلى تقدم الجيش اليمني في #المخا، واقترابه إلى مسافة 70 كيلومتراً من ميناء الحديدة، وتحدث كذلك عن انتصارات للجيش اليمني في #شبوة.

وعرض المتحدث مقاطع فيديو وصوراً متنوعة لاستهداف مستودع أسلحة للميليشيات الحوثية، ومخازن وصواريخ مدفونة، فضلاً عن تدمير أنفاق في محافظة صعدة، ونسف عربة تحمل صاروخاً من طراز أرض- أرض، وتفجير موقع إطلاق صواريخ، وكذلك راجمة صواريخ، ومنصات إطلاق صواريخ باليستية في صعدة.