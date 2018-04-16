دفاعات التحالف تعترض صاروخين حوثيين غرب اليمن

اعترضت منظومة الدفاع الجوية للتحالف العربي، مساء الأحد، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات #الحوثي الانقلابية، باتجاه مدينة #المخا الساحلية غرب #اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية أن دفاعات التحالف اعترضت صاروخين باليستيين فوق سماء مدينة المخا، ودمرتهما دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية. ولم يتم التحقق من مكان إطلاق الميليشيات لهذه الصواريخ.

وكثفت ميليشيات الحوثي في الفترة الأخيرة من إطلاق صواريخ باليستية، باتجاه المحافظات اليمنية المحررة، والأراضي #السعودية، مع هزائمها الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليها في كافة الجبهات، لكن الدفاعات الجوية للتحالف تعترضها في كل مرة، كما تخفق الميليشيات في إطلاق بعضها.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، #إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بهذا النوع من الصواريخ الباليستية، التي لم تكن موجودة ضمن العتاد العسكري للجيش اليمني الذي نهبته الميليشيات، وهو ما يؤكده تقرير لجنة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بالعقوبات في اليمن.