‏مقتل قيادات حوثية باشتباكات لسرقة المساعدات

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قيادات حوثية، وسط #اليمن، بسبب خلافات على نهب وتقاسم سلال غذائية، مقدمة من إحدى المنظمات الإغاثية العالمية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 2 آخرين منهم.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات حدثت مساء الأحد، في سوق مصينعه مخلاف بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وأشارت إلى أن قياديين #حوثيين (السوادي والكلبي) اختلفا على تقاسم ونهب سلال غذائية قدمتها منظمة الإغاثة العالمية، كمساعدات إنسانية لليمنيين المحتاجين، وتطور الخلاف العلني بين القيادات الحوثية عليها إلى اشتباكات مسلحة بينية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن مقتل القيادي الحوثي فتح صلاح صالح السوادي، وإصابة شقيقه جميل السوادي، ومن الطرف الثاني القيادي الحوثي جميل الكلبي وجرح أحد مرافقيه.

وأضافت المصادر أن السوادي المكلف من الحوثيين بصرف الإغاثة، اتهمه القيادي الحوثي الآخر الكلبي بالسرقة، وهما في ذات المديرية لتتطور الأمور إلى اشتباكات بالرصاص الحي بينهم".

وأكدت المصادر أن التوترات مازالت مستمرة بين الحوثيين من أتباع الطرفين.

يذكر أن تقارير محلية ودولية وثقت حالات كثيرة من النهب الحوثي المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين.