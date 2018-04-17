اليمن.. الميليشيا تهجر سكان حيس ومقتل 17 حوثياً بالجوف

أعلن الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، عن مقتل 17 حوثياُ بينهم قيادي في مواجهات مع قوات الجيش بمديرية المصلوب في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي الساقية والسلان وأسفرت عن مقتل سبعة حوثيين بينهم القيادي صادق الحاج بن نسعه وإصابة آخرين.

كما قتل عشرة آخرون من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات شهدتها جبال حام في ذات المديرية وتم آسر عنصريين من الميليشيات واستعادة كمية كبيرة من الإسلحة والذخائر .

تحويل القرى لمراكز قتالية

وفي جبهة الساحل الغربي اقدمت ميليشيات الحوثي أمس الإثنين على تهجير سكان عدد من القرى المحيطة بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة وتحويل قراهم إلى مواقع عسكرية نشرت فيها العشرات من مقاتليها.



وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات نفذت حملة التهجير القسري لسكان قرى الشعوب وزوبل وباب اللفج وبني العليلي وبني الخضيري الواقعة شمال وغرب مدينة حيس.

وأشارت المصادر إلى أن حملة التهجير جرت بعد أن هددت الميليشيات بقصف القرى فوق ساكنيها وشرعت بتحويلها إلى مراكز قتالية استعدادا لخوض مواجهات مع قوات الشرعية المتمركزة في مدينة حيس.

