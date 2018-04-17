شاهد.. أسر مصور حوثي وبحوزته رسالة لزعيم الميليشيا

أسرت قوات الجيش اليمني أحد مصوري ما يسمى "الإعلام الحربي" التابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة #نهم شرق العاصمة صنعاء، وهو حاملاً رسالة إلى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

ونشر الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، العقيد عبدالله الشندقي، في صفحته على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للأسير الحوثي تضمن ما قبل الأسر والرسالة التي كان يحملها لزعيم المتمردين، ولقطات بعد أسره في جبهة القتال.

ويتحدث المصور الحربي الحوثي، في رسالته لزعيم المتمردين، عن أخطاء وخذلان وخسائر في الجبهات، وما يراها "أسباب تأخير النصر" المزعوم، في مقطع يعكس من ناحية الخلافات والفساد القائم في صفوف الميليشيا، ومن ناحية أخرى، حجم التضليل الذي يتعرض له أتباع #الحوثيين من قادتهم وتزييف وعيهم بأفكار خاطئة للزج بهم في القتال.