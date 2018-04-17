صعدة.. مقتل قيادي ميداني من الحوثيين بغارة للتحالف

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي ميداني في #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، بغارة جوية لطيران #تحالف_دعم_الشرعية، في محافظة #صعدة أقصى شمال البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، أن القيادي الحوثي، ناصر القوبري، قتل مع مسلحين آخرين بغارة للتحالف في محافظة صعدة.

وسقط عدد من قيادات ميليشيا الحوثي، بمعقلهم الرئيس بمحافظة صعدة، خلال الأيام الماضية، إلى جانب خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني، بغارات للتحالف وفي المعارك الميدانية المحتدمة مع تضييق #الجيش_اليمني الخناق عليهم من خمسة محاور في إطار عملية عسكرية واسعة لتحرير صعدة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

وفي السياق، افتتحت ميليشيا الحوثي، مقبرة جديدة بمديرية ساقين في صعدة بعشرين جثة من جثث قتلاها الذين لقوا مصرعهم في المعارك وغارات التحالف.

ونقل موقع الجيش اليمني، الثلاثاء، عن مصدر محلي، أن الميليشيا دفنت 20 جثة كدفعة أولى في المقبرة الجديدة التي افتتحتها في منطقة فوط بمديرية ساقين.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي تلاحق الميليشيا وتجمعاتهم وتوجه لهم ضربات موجعة في مختلف مديريات صعدة.

وبحسب مصادر الجيش اليمني، فإن الميليشيا الانقلابية تفقد السيطرة على الوضع في معقلها الرئيس بصعدة، بسبب الغارات الجوية المركزة والنوعية، وتعيش حالة رعب غير مسبوقة، لافتا إلى تكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في الثلاثة الأيام الماضية.