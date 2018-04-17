ميليشيات الحوثي تفجر منزل ناشط يمني وتخطف والده

فجرت ميليشيات #الحوثي الانقلابية في #اليمن منزل ناشط يمني من معارضيها في محافظة إب وسط البلاد، بعد اختطاف والده منذ أشهر في محاولة لإجباره على تسليم نفسه.

وقال سكان محليون وشهود عيان، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي أقدمت على تفجير منزل الناشط السياسي، عبدالله محمد حامد سلام، في منطقة "الشعر" بمحافظة #إب.

وأوضحوا أن مسلحين حوثيين أجبروا نساء وأطفالا على الخروج من المنزل بالقوة قبل نسفه، لافتين إلى أن ميليشيات الحوثي اختطفت والد الناشط، عبدالله محمد حامد، للضغط عليه لتسليم نفسه، ولا يزال الأب مختطفا في سجونهم منذ عدة أشهر.

وتمنع الميليشيات أقارب محمد حامد من زيارته أو الاطمئنان على صحته، وفق أحد أفراد أسرته.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها في سابقة غير معهودة في اليمن، وعملت على تفجير مئات المنازل في عدد من محافظات البلاد منذ الشروع في حروبها ضد اليمنيين والانقلاب على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وكانت ورقة بحثية عرضت على مجلس حقوق الإنسان الذي عقد مؤخرا بجنيف، أكدت أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من تفجير منازل المخالفين لها، يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، وإرهاب وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوم.

واعتبرت عملية تفجير منازل المخالفين سياسياً ومذهبياً، بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسرياً، من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً.