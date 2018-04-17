التحالف يسقط طائرتين إيرانيتين بدون طيار في اليمن

علمت "العربية" من مصادر ميدانية، أن #تحالف_دعم_الشرعية والجيش اليمني تمكنوا من إسقاط طائرتين إيرانيتين من دون طيار، في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وأفاد مراسل العربية بأن الميليشيات الحوثية سيرت طائرة من دون طيار مدعومة من #إيران يوم أمس إلى مواقع الجيش الوطني والتحالف في مديرية #ميدي التي تحررت مؤخراً، لكشف مقراتهم العسكرية ومكان تمركزهم، إلا أنهم فشلوا في ذلك بعد إعطابها من قبل الجيش والتحالف.

وأشارت مصادر إلى أن الميليشيات حاولت تكرار التجربة صباح اليوم، لكن لم يفلح الأمر، وذلك بعد إسقاطها من قبل الجيش مع التحالف.

يذكر أن التحالف قد دعم الجيش الوطني بتقنيات عالية، تكشف الحيل المستمرة التي تنفذها #الميليشيات_الحوثية على المواقع العسكرية والمدنية المأهولة بالسكان، بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي تتلقاها في المحافظات اليمنية.