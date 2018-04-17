اليماني: طريق السلام في اليمن محكوم بمرجعيات

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، إن طريق السلام في اليمن محكوم بمرجعيات.

وأضاف اليماني في كلمة بمجلس الأمن الدولي "يمكننا التحرك مع المبعوث الأممي من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية".

وكان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، قد صرح في وقت سابق أنه يعتزم عرض إطار عمل لمفاوضات بخصوص إنهاء الأزمة في #اليمن على مجلس الأمن خلال شهرين.

وشدد على أن على كل الأطراف التعاون لفتح #مطار_صنعاء. معرباً عن قلقه نتيجة للصواريخ التي يتم إطلاقها من اليمن على السعودية.

وأضاف غريفيث "إننا سنعمل على التوصل لاتفاق تقبل به كل الأطراف اليمنية، مؤكدا أنه لا حلول غير السياسية في اليمن وأيضا سوريا".