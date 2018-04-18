الجيش اليمني يستعيد مواقع "استراتيجية" جنوب تعز

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة وتحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب محافظة تعز.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، النقيب محمد النقيب، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال المرخام المطلة على الخط الذي يربط بين منطقتي الشريجة والراهدة.

كما حررت منطقة "السحى"، "وثبرة" في حدود مدينة الراهدة.

وأوضح النقيب أن هذا التقدم النوعي يعني أن أمر السيطرة على منطقة الراهدة بات "مسألة وقت"، وفق تصريح أدلى به لموقع الجيش اليمني.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في العملية وقصفت مواقع تمركز الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن ميليشيات الحوثي باتت في حالة انهزام حقيقي ولم تعد تقاوم إلا من خلال القصف الهستيري على المناطق المأهولة بالسكان.

وفي ذات السياق، حررت قوات الجيش اليمني جبل الغريب المحاذي لمنطقة الراهدة، بعد معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

يذكر أن الجيش اليمني، وبإسناد جوي لمقاتلات التحالف حقق انتصارات كبيرة منذ مطلع إبريل الحالي أدت لتطهير منطقة كرش والشريجة بالكامل وصولاً إلى حدود الراهدة.

وبالسيطرة على الراهدة سيصل الجيش اليمني عبرها إلى مثلث الحوبان، ما سيؤدي إلى قطع إمدادات ميليشيا الحوثي القادمة من محافظة إب (وسط اليمن)، وسيساعد في استكمال تطهير الأطراف الشرقية لمحافظة تعز، وتضييق الخناق على الميليشيا من جهة الشمال، لفك حصارهم المفروض على مدينة تعز منذ حوالي ثلاثة أعوام بشكل كامل.