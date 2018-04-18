القوات الإماراتية تضبط طائرة إيرانية مفخخة في اليمن

تمكنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات الإماراتية المسلحة، الثلاثاء، من ضبط طائرة مسيرة من نوع "قاصف/1 الإيرانية" محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من #القوات_اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل قوات تحالف دعم الشرعية، في الساحل الغربي من اليمن.

واكتشفت الفرق المختصة - خلال فحص مكونات الطائرة - كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية "الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر على غرار تهديدها للمنشآت المدنية مثل ما حصل مؤخراً في مطار أبها في المملكة العربية #السعودية سيتم بث صورها لاحقاً"، على ما ذكرت الوكالة.