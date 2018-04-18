اليمن.. الحوثي يختطف ضباطاً من الحرس الجمهوري في صنعاء

نفذت جماعة الحوثي حملة اختطافات واسعة طالت عدداً من ضباط ما كان يعرف بـ "الحرس الجمهوري" في #صنعاء، إثر رفضهم الاستجابة لدعوات وجهتها الجماعة للمشاركة في القتال، حسبما ذكر ضابط برتبة عميد.

وقال الضابط الكبير إن طواقم مسلحة باغتت ضباط الحرس الجمهوري في منازلهم، واعتقلتهم بقوة السلاح ونقلتهم إلى مكان مجهول في صنعاء.

وأشار إلى أن بعض الضباط سبق وأن أحيلوا للتقاعد إثر رفضهم دعوات وجهتها الجماعة لهم عبر مشرفيها في بعض الحارات للالتحاق بجبهات القتال، نقلا عن موقع "المصدر أون لاين".

وأوضح الضابط أن جماعة #الحوثيين هددت هؤلاء الضباط بالعقاب الشديد، في حال أفشوا أسراراً عسكرية عن مخازن الأسلحة والمعدات في المواقع التي كانوا يعملون بها سابقا.

وأشار إلى أن الجماعة اعتقلت أيضاً في وقت سابق 4 ضباط من منتسبي الحرس بتهمة تزويد قوات #التحالف_العربي الذي تقوده #السعودية، بمعلومات سرية.

وبدأت حالة التململ تظهر بشكل واسع في منتسبي "الحرس الجمهوري" الذين ظلوا يدينون بالولاء للرئيس السابق الراحل، علي عبدالله صالح، وعائلته، وانصرف كثير منهم من الجبهات عقب قتل الحوثيين شريكهم صالح إثر مواجهات بين الطرفين دامت يومين في صنعاء خلال ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

بينما التحقت أعداد أخرى بمعسكرات تابعة للعميد #طارق_صالح نجل شقيق الرئيس السابق في عدن والساحل الغربي.

