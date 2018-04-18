بالصور.. قنص أطفال وجرائم إبادة حوثية ضد المدنيين بتعز

ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، #جرائم_إبادة ضد المدنيين في مدينة #تعز جنوب غرب #اليمن، بقنص الأطفال والتهجير القسري للأسر والقصف العشوائي الانتقامي على سكان منطقة الحيمة.

وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية شمال شرق مدينة تعز، وميليشيا الحوثي، التي شنت قصفا كثيفا بمختلف أنواع الأسلحة على القرية انتقاما لمقتل مشرفهم الأمني في المنطقة المدعو أبو معارك، على يد أهالي القرية لمحاولته نهب أراضي زراعية تابعة لهم.

وبحسب المصادر، فقد أدت الاشتباكات إلى سقوط تسعة قتلى من الحوثيين وإصابة آخرين، ومقتل أحد أبناء القرية يدعى عبده محمد ناجي.

وأفادت، أن الميليشيا قامت بتفجير أحد آبار المياه، وعطلت المضخات في مزارع قرية شقب بمنطقة الحيمة، عقابا للأهالي، ولا زالت تواصل قصفها الانتقامي على مساكن المواطنين، واقتحامات للمنازل واعتقالات.

وقتل قناص حوثي الطفل حسان هزاع قاسم ناصر، في ذات المنطقة التي تشهد انتفاضة أهلية ضد الميليشيا الحوثية.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء القصف العشوائي المستمر للميليشيا على المنازل السكنية في منطقة الحيمة شمال شرق تعز.

ووفق سكان من المنطقة، فإن الميليشيا، قامت باقتياد مواطنين ونساء وأطفال وأمرتهم بالمشي أمامهم كدروع بشرية، تؤمن تقدمهم إلى وسط مزارع الحيمة حتى لا يتم استهدافهم من قبل المواطنين الذين يقاومون تواجدهم بأسلحة شخصية.

إلى ذلك، هجرت #ميليشيات_الحوثي عشرات الأسر قسرا من منازلها في عدد من قرى أرياف غرب محافظة تعز.

وذكر مصدر محلي، أن حملة تهجير واسعة تقوم بها الميليشيا لأهالي قرية الزعيف في منطقة بلاد الوافي مديرية جبل حبشي غربي تعز .

وأشار إلى أن المليشيات أجبرت نحو 30 أسرة على مغادرة منازلهم بالقوة تحت تهديد السلاح والقصف المستمر على القرية.

وشنت قصفا عشوائيا على المناطق السكنية، في منطقة الميلات بجبل حبشي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم الطفلة وئام محمد حزام وعمرها عامان فقط.

وتصعد الميليشيا من انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين، بالتوازي مع هزائمها الميدانية ودحرها من عدة مواقع ضمن العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز وفك الحصار المفروض عليها بشكل كامل.