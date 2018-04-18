شاهد.. حريق جديد يلتهم مخازن إغاثة أممية بالحديدة

كشف ناشطون يمنيون، الثلاثاء، عن حريق جديد التهم مخازن أخرى تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في مدينة #الحديدة غرب البلاد، الخاضعة لسيطرة ميليشيات #الحوثي، التي تتكتم على الموضوع، وعدم صدور أي تعليق من البرنامج الأممي.

وأكد الناشطون أن الحريق نشب في أحد مخازن البرنامج غير البعيدة عن المخازن الأولى التي شهدت حريقا كبيرا، قبل أسابيع قليلة ظل لساعات طويلة، ودمر 5 مخازن، وطالت اتهامات حينها قيادات حوثية بالوقوف خلفه للتغطية على عملية نهبها للمواد الإغاثية والإنسانية الموجودة بداخله.

وبحسب ناشطين من أبناء #الحديدة، فإن الحريق نشب، أمس الاثنين، في إحدى خيام التخزين التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وتم إخماده قبل أن يمتد للخيم الأخرى، مؤكدين أن هذه الحرائق لم تعد مجرد "حوادث عرضية".

ونشر الناشطون مقطع فيديو، يعرض مكان وقوع الحريق الجديد في إحدى مخازن #برنامج_الغذاء_العالمي بمدينة الحديدة بعد إخماده، ومواد إغاثية متناثرة من جراء الحريق.

وتعرضت مخازن برنامج الغذاء العالمي، نهاية مارس الماضي، لحريق هائل في منطقة كيلو 7 بمدينة الحديدة. ووجهت الحكومة اليمنية الشرعية أصابع الاتهام إلى ميليشيات الحوثي، وطالبت في بيان بإجراء تحقيق أممي محايد وعاجل وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما حدث.

وكان برنامج الغذاء العالمي وعد حينها، بإجراء تحقيق في أسباب الحريق، لكنه لم يعلن- حتى الآن- عن أية نتائج لهذا التحقيق.