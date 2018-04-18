مقتل مشرف "بحرية" الميليشيات المقرب من عبدالملك الحوثي

أفادت مصادر "العربية" أن القيادي في ميليشيات الحوثي منصور أحمد السعادي المكنى "سجاد" المشرف العام على القوات البحرية قتل مع عدد من مساعديه، كما قتل القيادي صلاح الشرقعي بغارة من طائرات التحالف في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن السعادي أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريبات مكثفة في إيران وكان من ضمن طاقم السفينة الإيرانية جهان التي احتجزت قبالة السواحل اليمنية عام 2012 وهي محملة بشحنة أسلحة ومواد متفجرة من إيران في طريقها الى ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر قبلي من صعدة إن القيادي منصور أحمد السعادي ينتمي إلى منطقة فوط مران أحد أهم معاقل حركة الحوثي الانقلابية، وكان أحد أهم أذرع زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي ومن المرتبطين بعلاقة وطيدة مع الإيرانيين.