التحالف يدمر منصتي إطلاق صواريخ للحوثي في البيضاء

دمّرت طائرات تحالف دعم الشرعية قاعدتي إطلاق صواريخ تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية في #البيضاء، إحداهما بالقرب من "معسكر اللواء 26 حرس جمهوري سابقا"، والثانية في منطقة الوهبية، كما قصفت عربة من نوع "بي. إم. بي"، حسب ما أكدته مصادر عسكرية في المحافظة.

وفي جبهة #ناطع شرق محافظة البيضاء، شنت قوات الشرعية خلال ساعات صباح اليوم الخميس هجوما بمختلف الأسلحة على مواقع للميليشيات في عدد من المرتفعات المطلة على منطقة فضحة بمديرية #الملاجم، أحد أهم مراكز تجمع ميليشيات الحوثي في المحافظة.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة دارت بين قوات الشرعية والميليشيات وسط تقدم للجيش الوطني، بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت بعدة غارات آليات ومواقع عسكرية للميليشيات، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.