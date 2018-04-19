اليمن.. التحالف يدعو لنقل المقرات الأممية إلى مناطق الشرعية

جدد تحالف دعم الشرعية دعوته للأمم المتحدة إلى نقل مقرات الهيئات الأممية من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي إلى المناطق التي تديرها الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضحت رسالة وجهتها البعثة السعودية في الأمم المتحدة إلى الأمين العام ومجلس الأمن أن الحوثيين ينصبون قواعد إطلاق صواريخهم الباليستية بالقرب من مواقع عمل مكاتب الهيئات الأممية في اليمن، مثل اليونيسيف، ما يمنع التحالف من استهدافها.

وكانت الحكومة اليمنية قد وجهت رسالة مماثلة أكدت فيها على ضرورة نقل مقرات جميع الهيئات الأممية من المناطق التي يتواجد فيها الانقلابيون إلى مناطق الشرعية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية يمنية عن سقوط مزيد من القتلى القياديين في صفوف #ميليشيات_الحوثي في جبهات #صعدة الحدودية شمال #اليمن.

وأكدت المصادر مقتل مسؤول كتائب التدخل السريع للانقلابيين، القيادي جار الله الجعوني، في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الملاحيط شمال غربي محافظة صعدة.

كما أفادت أنباء عن مقتل رئيس ما يسمى "مجلس التلاحم الوطني" التابع للميليشيات، القيادي ضيف الله رسام، بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في مديرية الظاهر.

وأمام تراجع قدرات الميليشيات القتالية وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بمختلف محاور القتال في جبهات صعدة، دفعت بأعداد كبيرة من الوجاهات القبلية إلى مناطق المواجهات في مسعى لحشد المزيد من المقاتلين.

من جهتها، أكدت مصادر قبلية أن ضيف الله رسام كان قد وصل إلى صعدة الأربعاء ومعه عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، مبارك المشن، وقياديون في الميليشيات من وجهاء القبائل، منهم نبيه أبو نشطان، وصادق أبو شوارب، وفيصل حيدر، وعبدالله الجفري، لإسناد جبهات الميليشيات المنهارة بالمقاتلين.