توقيف ضابط يمني بعد تهم "اغتصاب وانتهاكات"

أصدر وزير الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، أحمد الميسري، أمراً بتوقيف ضابط برتبة عقيد كان يدير مركزاً للمهاجرين الأفارقة، في عدن بعدما اتهمت منظمة #هيومن_رايتش_ووتش مسؤولين بتعذيب واغتصاب نساء وأطفال في المركز.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته الخميس على موقعها، إن الوزير اليمني "وجّه الأجهزة الأمنية المعنية بإلقاء القبض فوراً على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الأفارقة السابق وإحالته للتحقيق".

وأضافت أن أمر القبض صدر على خلفية "اتهامه بانتهاكات #حقوق_الإنسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين أفارقة كانوا محتجزين بالمركز".

وكان العلواني يشغل منصب مدير مركز #اللاجئين الأفارقة في مديرية البريقة في السابق. وقال بيان وزارة الداخلية إنه يشغل حالياً منصب مدير شرطة مديرية المعلا في عدن.

وقالت الوزارة أيضاً إنه تم توجيه أوامر بوقف مركز احتجاز اللاجئين في البريقة في عدن عن العمل، وإخلائه وتسليمه إلى "هيئة الأحياء البحرية" التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية.

ووجه الميسري، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لترحيل المحتجزين في المركز إلى مخيم آخر للمهاجرين.

وكانت منظمة هيون رايتس ووتش قالت في تقرير، الأربعاء، إن "بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذّبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الإفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوب اليمن".